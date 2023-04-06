استبق الرئيس إيمانويل ركوبه الطائرة متجهاً إلى بكين في زيارة دولة من ثلاثة أيام، الأولى من نوعها منذ العام 2019، مصطحباً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باتصال هاتفي بالرئيس الأميركي جو بايدن للتشاور معه بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا؛ لأنها على رأس جدول مباحثاته مع نظيره شي جينبينغ. وجاء في بيان مقتضب وزّعه قصر الإليزيه، أن ماكرون وبايدن "تناولا رغبتهما المشتركة في دفع الصين للانخراط من أجل تسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وبناء سلام دائم في المنطقة".

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو، أمس، أنَّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في يوليو (تموز) "ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا تعزّز قدراتها العسكرية وشعور الشعب الأوكراني بالأمان"، مضيفاً أنَّ بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا في المستقبل بكل ما تملك من مقاتلات من طراز "ميغ – 29" ووضعها "تحت تصرف" كييف.

بدا في العاصمة الروسية موسكو أمس (الأربعاء) أن جولة المشاورات الرباعية التي انعقدت خلال اليومين الماضيين أثمرت اتفاقاً أولياً على دفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، عبر الشروع بالتحضير لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في روسيا وسوريا وإيران وتركيا، ينتظر أن يعقد في موسكو قريباً.

فرض الملف السوري ومسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق نفسيهما بقوة على الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتركيا اليوم (الخميس)، والتي تأتي مباشرة عقب الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، الثلاثاء، لبحث مسار التطبيع.

بعد ساعات قليلة من توجيه 34 تهمة له أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، حشد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنصاره في مقره بفلوريدا، ليلة الثلاثاء، مؤكداً من وراء منصة كُتب عليها "ترمب للرئاسة"، أنَّ خصومه يسعون لـ"إنهاء مساري السياسي". وبدا خطابه بمثابة إطلاق مبكر لحملة الانتخابات الرئاسية المقررة أن تُجرى العام المقبل.

تباينت المعلومات في إيران، أمس، حول إحباط هجوم جديد بطائرة مسيرة، استهدف موقعاً تابعاً لوزارة الدفاع و"الحرس الثوري" الإيراني. ونفى مسؤول أمني رفيع بمحافظة أصفهان، وسط إيران، وقوع أي حادث، في حين رفض وزير الداخلية أحمد وحيدي تأكيد التقارير أو نفيها.

دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة، والعمل بالدستور الإيراني كاملاً، فضلاً عن إجراء استفتاء حول السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والاقتصاد. ودعا خلال إفطار رمضاني إلى تحوّل ملموس بما يتناسب مع المطالب الشعبية لحل المشكلات في البلاد.

منح الملك تشارلز الثالث زوجتَه كاميلا لقب "الملكة" رسمياً، قبل أسابيع من حفل تتويجه في كاتدرائية ويستمنستر بلندن. وكشفت الدعوات الرسمية لحضور حفل التتويج عن اللقب الجديد، إذ جاءت موجّهة من الملك تشارلز الثالث و"الملكة" كاميلا، وليس "الملكة القرينة"، اللقب الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لكاميلا قبل موتها.

نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الخميس)، باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين، في كاليفورنيا. والتقت تساي بسياسيين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة، الأربعاء، في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.

أعلن البيت الأبيض، أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن (ذي الأصول الآيرلندية) لآيرلندا الشمالية سوف "تمثل تقدماً هائلاً" منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة قبل 25 عاماً. كما سيزور أيضاً جمهورية آيرلندا لمناقشة التعاون من كثب بشأن "التحديات العالمية المشتركة".

أبدت تركيا تمسكاً بموقفها من ملف انضمام السويد إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبرة أنها "لم تتخذ الخطوات" التي تجعلها توافق على طلبها، أسوة بما فعلت مع فنلندا التي انضمت رسمياً إلى الحلف الثلاثاء.

تتصاعد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.

وتواصل التراشق الحاد بين رئيسة حزب "الجيد" المعارض ميرال أكشينار والرئيس رجب طيب إردوغان وحزب "لعدالة والتنمية" الحاكم، بعد أن أصرت أكشينار على اتهام إردوغان بأنه المسؤول عن إطلاق الرصاص على مقر حزبها الإقليمي في إسطنبول الأسبوع الماضي.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو "بدأت بالفعل في تطوير تدابير جوابية لوقف التهديدات المحتملة فيما يتعلق بانضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي". وشدد على أن الهيئات العامة المسؤولة "تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذ سيناريوهات مختلفة لتطور الوضع، بما في ذلك السيناريوهات التي تنطوي على نشر قوات قتالية أو ظهور معدات أجنبية على أراضي هذا البلد".