عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم، أعقبت اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به، بعد ظهر أمس (الأربعاء). وأعرب البيت الأبيض عن «قلقه البالغ» حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة. وقال جون كيربي، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي: «ينبغي، أكثر من أي وقت، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء. وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد، فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، اقتحام القوات الإسرائيلية، واعتبره "انتهاكاً صارخاً للقـانون الدولي والإنساني".

كرَّس فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الموازية، غير المعترف بها دولياً، حالة الانقسام السياسي والتنازع على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بإعلان إطلاق حكومته خطة بعنوان "تنمية وطن". ونفى في مؤتمر صحافي، عقد مساء أول من أمس، اجتماعه مع الدبيبة، مؤكداً أنَّه "لن يكون هناك أي لقاء بينهما إلا في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة".

أعلن جهاز المخابرات العراقي، أمس الأربعاء، عن تمكنه من قتل أخطر إرهابيي "داعش"، على حد وصفه في بيان أصدره، بعد استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية. وقال الجهاز، إنه "تَمكّن بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري، المكنى يعقوب المهاجر، الذي يُعد أحد أخطر إرهابيي (داعش)".