لبنان الحر

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النّائب ميشال موسى، إلى "أنّنا عقدنا جلسة اليوم من اجل البحث في موضوع السجون، خصوصا الموضوع الملح وهو التغذية والصحة فيها. للاسف كل المواضيع التي نتحدث بها منذ سنوات طويلة، من بناء سجون جديدة الى غيرها لم تنتج شيئا ملموسا، وبالتالي نحن أمام أمر ملح وهو التغذية والصحة، لان الازمات المعيشية والاجتماعية والصحية والاقتصادية الموجودة في البلد تطال هذه الشريحة".

صوت لبنان

بحثت ​لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة​، في "الاموال التي وصلت الى وزارة التربية من مختلف الجهات المانحة خلال السنتين الماضيتين وكيفية صرفها. كما في الامتحانات الرسمية القادمة، وخطة الوزارة للعام الدراسي القادم".

radio orient

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، على "الضرورة القصوى لتصحيح الرواتب في القطاع العام نظرا الى تدني الأجور فيه بشكل كبير، وعدم قدرة العمال على تأمين حاجاتهم الاساسية ولا سيما التنقل ما يؤدي الى شل القطاع العام، وبالتالي العجز عن جباية الضرائب وحرمان الموازنة من الايرادات".

اذاعة النور

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان التي تضاف الى الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان في اعمال عدوانية ناجمة عن طبيعة الكيان العنصري".

صوت المدى

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو فور وصوله الى لبنان في زيارة لتفقد قوات بلاده العاملة في اطار "اليونيفيل"، عن "إدانة لبنان وشجبه العملية اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان"، مشددا على أن "الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين".