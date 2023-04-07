دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب محادثاتهما في بكين إلى مفاوضات سلام بأسرع وقت ممكن، لوقف الحرب في أوكرانيا، وأعلنا رفضهما استخدام السلاح النووي. وفي مؤتمر صحفي مشترك إثر محادثات تناولت قضايا عدة -بينها الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية- دعا شي إلى تجنب استخدام الأسلحة النووية، والاعتداء على المنشآت النووية، مندداً بأي هجوم يستهدف مدنيين. وقال إن بلاده تدعم الحوار السلمي والسياسي لحل الأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضرورة معالجة التداعيات الاقتصادية السلبية لحرب أوكرانيا.

أكد الرئيس الصيني رفض بلاده سياسة الحرب الباردة وسياسة التكتل، معتبراً أن "العالم يشهد الآن تغيراً تاريخياً عميقاً". من جهته، قال ماكرون إنه تم الاتفاق مع الصين على ضرورة استبعاد الأسلحة النووية من النزاع في أوكرانيا، وحث روسيا على عدم نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا .وأضاف أنه يعول على شي "لإعادة روسيا إلى رشدها" كي تعود إلى طاولة المفاوضات.

أعلنت الشرطة النمساوية العثور على 35 مهاجرا في شاحنة تعطّلت بهم جنوب البلاد، حيث تركهم سائقها محبوسين فيها وفرّ من المكان حتى سماع عمال ورشة مجاورة أصوات استغاثاتهم وأشارت الشرطة، أن المركبة التي تحمل لوحة أرقام بولندية، سارت في مسار خطأ على طريق سريع قرب كلاغنفورت، ما تسبب في تدمير إطاراتها واشتعال النار في بعضها. وأبلغ الشهود شرطة الطريق السريع بالواقعة التي قطرت الشاحنة إلى مدينة قريبة لإصلاحها .وقالت الشرطة إن السائق، وهو تركي الجنسية وعمره 68 عاما، بعد مرور سبع ساعات على حادث الطريق السريع، سمع عامل بالورشة أصواتا من الشاحنة المغلقة التي كانت متوقفة، ورأى موظف آخر باستخدام كاميرا تحت الأشعة الحمراء دليلا على الحركة داخل الشاحنة. واستدعيت الشرطة وفتحت الشاحنة لتعثر على 35 شخصا داخلها يعانون من البرد وقضاء أكثر من 70 ساعة في الشاحنة دون إمدادات