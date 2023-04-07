كشف مسؤول يمني عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليا، والحوثيين لتمديد الهدنة في البلاد. وأفاد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بموافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في البلاد، وذلك بعد مباحثات سابقة توسطت فيها سلطنة عمان. وأضاف المصدر أن خالد بن سلمان أبلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس بأن الهدنة ستكون موسعة ولمدة مبدئية تمتد إلى 6 أشهر، وتشمل عدة بنود بينها إعادة تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين في أرجاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي لوجهات دولية أخرى. وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي في الرياض، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، كما توجه برد مباشر بخصوص ما سماها "إملاءات" المقرضين الدوليين. وفي رده على الصحفيين لدى إحيائه ذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة الحديثة بعد الاستقلال، قال سعيد "إن مسألة الترشح سابقة لأوانها"، لكنه أكد "عدم تخليه عن المسؤولية". وأضاف "لا أشعر أني في منافسة أي كان، أشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عنها". ويلف الغموض المستقبل السياسي للرئيس سعيد المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، ولا سيما بعد فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021 وحله البرلمان وأغلب المؤسسات الدستورية قبل أن يعرض دستورا جديدا وانتخابات برلمانية جديدة. وتُجرى الانتخابات الرئاسية العام المقبل بنص الدستور القديم لعام 2014، وليس واضحا رسميا بعد ما إذا كان الرئيس سعيد سيلتزم بهذا الموعد.