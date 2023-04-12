لبنان الحر

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري. وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

صوت لبنان

لفت المدير المالي في الضمان شوقي بو ناصيف ان مطالبنا تكمن في زيادة الأجور وتصريح شفاف لأرباب العمل عن رواتب موظفيهم والحد الأدنى ليس كاف لا للاشتراكات ولا للاجير.

radio orient

تواصل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الذي فتح تحقيقاً في الحادثة لملاحقة المرتكبين المخالفين لقانون الصيد وإنزال العقوبات بحقهم. كما طلب وزير البيئة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الإيعاز للقوى الامنية بالملاحقة الجدية لمطلقي النار .

اذاعة النور

عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة مفرحة كامل حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

صوت المدى

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف في قضايا المنطقة، وعودة سوريا الى الجامعة العربية..