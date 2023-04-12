في خضم تحقيقات الحكومة الأميركية حول تسريبات تكشف معلومات حساسة حول الحرب في أوكرانيا، سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى تكثيف اتصالاتها لتهدئة حكومات البلدان الأجنبية الحليفة التي ورد ذكرُها في الملفات المصنفة "سريّة" أو "سريّة للغاية". ويسعى المسؤولون الدفاعيون مع المحققين الآخرين إلى تقييم مدى الضرر المحتمل، ويسعون إلى معرفة هوية المسرِّب أثناء محاولة احتواء التداعيات الدبلوماسية للتسريب.

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم لوثائق سرية حتى تعرف مصدره .وقال أوستن في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية: "سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا (التسريب) ومداه".

نفى الكرملين، الثلاثاء، صحة معطيات نشرتها وسائل إعلام أميركية حول اتفاقات مصرية - روسية لإنتاج 40 ألف صاروخ في مصر ونقلها إلى الأراضي الروسية. وفي أول تعليق للكرملين على التقارير الأميركية، قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، إن المعطيات التي نُشرت في الولايات المتحدة "كاذبة ولا أساس لها من الصحة". ورأى أنها "تصبّ في سياق التقارير المضللة المعتادة". وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت تقارير أفادت بأن مصر خططت سراً لإرسال شحنات من آلاف الصواريخ إلى روسيا.

اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء، أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية "أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة آيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا، وخصوصاً جيل الشباب". وقال، إن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في "أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة" في روسيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات اقتحام تابعة لمجموعة "فاغنر" تواصل القتال من أجل السيطرة على وسط مدينة أرتيموفسك (باخموت)، وتعمل على "إزاحة العدو إلى الأطراف الغربية للمدينة". وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الثلاثاء، أن وحدات من قوات الإنزال الجوي تقدم دعماً لفصائل "فاغنر" على جناحي الهجوم.

شهدت تركيا انطلاقة ساخنة لحملات الانتخابات البرلمانية، سيطر عليها التنافس الحاد بين مرشحي الرئاسة عن تحالفي "الشعب" الحاكم و"الأمة" المعارض، الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو. وأطلق إردوغان، رسمياً، الحملة الانتخابية لحزبه في اجتماع تعريفي حاشد، أعلن فيه البيان الانتخابي، وقدم مرشحي الحزب، وبدأت الحملة تحت شعار "قرن تركيا"، وانتشرت في جنبات قاعة الاجتماع لافتات تحمل شعارات مثل "الآن هو قرن تركيا"، و"الزعيم مصمم على العمل".

باشرت الولايات المتحدة والفلبين، الثلاثاء، أوسع مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما، فيما يحاول البلدان الحليفان الوقوف في وجه نفوذ الصين المتصاعد في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي في التدريبات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بصورة شبه كاملة.

استمر الانتشار العسكري الصيني في محيط تايوان، الثلاثاء، على الرغم من إعلان بكين انتهاء مناورات كبيرة سببت، على حد قول الرئيسة التايوانية تساي إينغ - وين، حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ووصفتها بأنها تصرفات غير مسؤولة من دولة كبرى. ونقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع التايوانية قولها إنها رصدت 9 سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة (الثلاثاء). وأضافت أن الصين حشدت "طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب".

تعرضت عدة مدارس للبنات في أنحاء إيران لهجمات غامضة بمواد سامة، في أول أسبوع دراسي بعد انتهاء عطلة رأس السنة التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، في حين صعّدت السلطات من تهديداتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد النساء اللاتي يخلعن الحجاب.

قال مدير دائرة شؤون دول مجلس التعاون في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إن إيران تبذل جهوداً لإعادة فتح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة قبل حلول موسم الحج، وبنهاية شهر شوال المقبل. ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إنه يعتزم القيام بزيارة عمل إلى جدة بالسعودية منتصف مايو (أيار) لبحث الاستفادة من الإمكانات التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية.

حثّ مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على إدراج "الحرس الثوري" الإيراني على لوائح الإرهاب. وكتب أكثر من 130 نائباً من الحزبين رسالة موجهة إلى بوريل يدعونه فيها إلى حسم القضية بشكل طارئ، مشيرين إلى أن "الحرس الثوري" الإيراني، "نفذ لعقود مخططات تستهدف المدنيين في الاتحاد الأوروبي بشكل علني"