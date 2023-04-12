أبدت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس) قلقها من تهديدات علنية بتصفية رئيسها فولكر بيرتس، ودعت السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي طلب فتوى تبيح له قتل الرجل.

وكان التهديد قد صدر من شخص ملتحٍ في أثناء مخاطبته مؤتمراً نظّمته جماعة "نداء أهل السودان" المحسوبة على أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، قائلاً: "أنا متبرع بقتله حتى لا يموت مشروع الإسلام".

أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها بالمحادثات الدائرة في صنعاء بين الوفدين السعودي والعُماني من جهة، والجماعة الحوثية من جهة ثانية، فيما أعلنت الحكومة اليمنية عن استكمال الاستعدادات لبدء تنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين غدا الخميس.

دافع فتحي باشاغا، رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية، عن حكومته قائلاً إنَّها "لم تحصل من مصرف ليبيا المركزي إلا على مليار ونصف مليار دينار فقط، من إجمالي 89 مليار دينار، هو إجمالي الميزانية المعتمدة لها من مجلس النواب". وتحدث باشاغا في حوار مع "الشرق الأوسط" عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة، وقال إنه "سيحدد موقفه بعد صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، رافضاً ما يتردد عن "تراجع فرصه بالفوز في السباق"، لعدم نجاح حكومته في دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت خاضعة تماما لحزب العمال الكردستاني، وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق، الجمعة، في أثناء وجود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي برفقة ضباط أميركيين، وقد نسب الهجوم إلى تركيا.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وكيلها لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اجتمع، أمس، في مقر وزارة الداخلية التركية مع وكيل الوزير طيب صبري أرديل، وبحثا سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن الجهود الدوليَّة المُشترَكة لمكافحة الإرهاب.

كشفت تركيا عن خطوات جديدة على طريق مسارَي تطبيع علاقاتها مع كل من مصر وسوريا تشي بالتقدم في المسارين بشكل أسرع في المرحلة المقبلة. وقال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، إن اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران سيُعقد في موسكو في أوائل أيار المقبل سيمهد لعقد قمة بين رؤساء الدول الأربع. كما أعلن، في مقابلة تليفزيونية (الاثنين)، عن زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري لأنقرة (قد تتم اليوم "الأربعاء") يمكن أن يتم خلالها الإعلان عن تبادل تعيين السفراء بين البلدين.

دعت أمانة مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت الوكالة بأن الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيشارك في اجتماع مع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا.

أكدت مباحثات مصرية - يونانية تعزيز التعاون في إطار (منتدى شرق المتوسط)، وآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، وذلك في إطار مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. واتفقت مصر واليونان على أهمية استكمال تبادل الرؤى حول سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي والثلاثي بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للدول الثلاث ويُسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.

أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي "تصعيداً خطيراً" من شأنه تقويض جهود "التهدئة".

وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، (الثلاثاء)، إن "تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية".