جدد الطرفان المتحاربان في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، خرقهما الهدنة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، وتواصلت الاشتباكات بينهما في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أجزاء؛ ما سيكون له تأثير مدمر على المنطقة.

قدّم مسؤولون أميركيون سابقون، في حوارات مع «الشرق الأوسط»، مجموعة توصيات لحل الأزمة السودانية الحالية، منتقدين طرفي الصراع، قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي). ووصف المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الوضع في السودان بأنَّه «مأساوي»، معتبراً أنَّ الشعب السوداني وقع رهينة الجنرالين.

أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الحالي، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، الذي تعمل عليه البعثة الأممية.

اعتبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مجدداً أن الحل في ليبيا «يكمن في إجراء الانتخابات ووضع دستور للبلاد» التي أوضح أنها "غير قابلة للتقسيم". وحض الجميع على "الدفاع عن وحدة ليبيا، ورفض أي مشاريع لتقسيمها".

اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء، النائب المنتمي لحزب "الحركة الشعبية" محمد مبديع، رئيس "لجنة العدل والتشريع" بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تحقيقات حول شبهات فساد مالي.

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر.