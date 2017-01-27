وكّدت «إنّ مسيرتنا إلى جانب هذا الجيش الوطني سوف تستمرّ، ونحن على عتبة عهد جديد حاملًا داخله رياح التغيير والإصلاح»...

وتوجّهت إلى الضباط قائلة: «أنتم قوّة ضاربة وليس قوّة ناخبة، جاهدوا لإبقاء لبنان للاستقلال مقرًا وليس للسياسة ممرًا، فمعكم وبكم تعلّمنا أنّ الشرف رفعة والتضحية قدرة والوفاء قوّة».

بدوره، شكر اللواء الركن الحاج في كلمته السيّدة الصلح على المبادرة الكريمة التي قامت بها مؤسسة الوليد بن طلال. بعدها، تسلّمت الصلح درعًا تقديرية وقامت والحضور بجولة في أرجاء المبنى.

وكانت الوزيرة الصلح التقت الوزير السابق مقبل في مكتبه في وزارة الدفاع، حيث سلّمها درعًا تكريمية قبل أن يتوجّها معًا لافتتاح مبنى المفتشية العامة.