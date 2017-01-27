الوزيرة ليلى الصلح حماده دشّنت مبنى المفتشيّة العامّة في الريحانيّة

برعاية وزير الدفاع الوطني السابق الأستاذ سمير مقبل وفي حضوره، دشّنت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده مبنى المفتشية العامة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، الذي تولّت المؤسسة ترميمه واستحداث قاعة للرياضة فيه، وأخرى للتأليل مزوّدة أحدث المعدّات المتطوّرة. وقد كان في استقبال الوزير مقبل والسيدة الصلح، المفتش العام اللواء الركن سمير الحاج وعدد من الضباط.

