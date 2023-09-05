قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه كشف واعتقل خلية تابعة للجبهة الشعبية، تقف خلف وضع العبوة الناسفة في حافلة الركاب في مستوطنة «بيتار عيليت» في مجمع مستوطنات «غوش عتسيون» القريب من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، في التاسع من مارس (آذار) الماضي. وبحسب «الشاباك»، الذي كشف عن الأمر اليوم الاثنين، فإن عناصر الخلية الستة الذين تم اعتقالهم، تلقوا تعليمات بتنفيذ هذه العمليات من قادة الحركة المسجونين في إسرائيل ومن قيادة الحركة في لبنان. ومن المتوقع أن يتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام المقبلة. ويشكل عناصر الخلية جزءاً من الذراع الطلابية للجبهة، وجميعهم من بيت لحم، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين وقرية بتير وبيت جالا.

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بشكل مشروط، بعد احتجازه لساعات، فيما أعادت اعتقال الأسير المحرر أمين خازم، والد الشهيد نضال خازم، واشترطت على الشيخ صبري تلبية أي استدعاء منها، ومنعه من التواصل مع ثلاث قنوات تلفزيونية، هي المنار والأقصى والميادين.

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية، في قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم، بدعوى عدم الترخيص. وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالباً من الصف الأول حتى الصف الرابع الأساسي، وسبق أن تعرضت للهدم في العام 2017، وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص. وفي أعقاب ذلك، وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال احتجاجاً على هدم المدرسة، وأسفرت المواجهات عن إصابات في صفوف المحتجين.