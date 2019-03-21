TBWA\RAAD في سطور

إعداد: باسكال معوّض بومارون

أسّس مجموعة TBWA\RAAD السيد رمزي رعد في العام ٢٠٠٠ لتوفّر كامل خدمات التواصل لعملائها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فريق عمل مؤلّف من أكثر من ألف موظف، موزّعين ضمن أربعة أقسام رئيسية هي الإعلانات، والتسويق الرقمي، والتسويق الموجّه، والعلاقات العامة.

حصدت TBWA\RAAD أكبر عددٍ من جوائز الإبداع في المنطقة سنة ٢٠١٨، واحتلّت المركز الـ١٦ على لائحة الوكالات الإبداعية الأكثر إحرازًا للجوائز في العالم من قبل The Big Won Report، والمركز الـثامن على لائحة الوكالات الأكثر جرأة في العالم من قبل Contagious Pioneers. كما حازت لقب «الوكالة الإقليمية الأفضل للعام ٢٠١٩ في منطقة الشرق وشمال أفريقيا» خلال مهرجانات نيويورك.