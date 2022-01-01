الجمعة, 09 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة داني حرب - غوسطا حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم، حضره قائد الفوج المجوقل العقيد الركن مارون أبو هلون ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.

وألقى العقيد الركن أبو هلون كلمة بالمناسبة جاء فيها: "ينبغي لكم السهر دائمًا على تطوير قدراتكم وترسيخ الكفاءات التي تكتسبونها خلال التدريب، وبذل أقصى طاقاتكم لتتفوقوا على الصعوبات وتكونوا قدوة لمن يليكم من عسكريين. فوطننا يمر كما تعلمون بإحدى أصعب المراحل في تاريخه، وهو بحاجة إلى جيشه القوي ليتجاوز التحديات. لقد عاهدْنا شعبنا على أنْ لا نتهاون في أداء الواجب، وأنْ نبذل أرواحنا لتبقى بلادنا عزيزة منيعة في وجه الأعداء".