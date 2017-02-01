«أمن الطيران في لبنان»

إعداد: نينا عقل خليل

ورشة عمل ودورات في مركز تدريب تعزيز أمن المطار

أُقيمت في قاعة «سيدر هول»- مبنى إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، ورشة عمل حول «أمن الطيران في لبنان» نظّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.

افتتحت الورشة في حضور وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وممثّلة سفيرة الاتحاد الأوروبي السيّدة Julia Koh De Poyer، إلى عددٍ من السفراء والشخصيّات.

وقد عُقدت جلسات العمل على مدى يومين في مبنى مركز تدريب سلامة الطيران CERSA، واختتمت بتسليم شهادات للمشاركين.

وفي مركز تدريب تعزيز أمن المطار، تابع عسكريون من الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك، العاملين في جهاز أمن المطار إلى جانب عدد من طلّاب الجامعة اللبنانية دورة تأسيسية في أمن الطيران المدني، وأخرى حول تقنيات تفتيش الأشخاص والحقائب، إلى دورة مكافحة المخدرات.