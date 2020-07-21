«الجيش» تنقل قراءها إلى الواقع الافتراضي

أطلقت مديرية التوجيه عبر مجلة «الجيش» تجربةً هي الأولى من نوعها في المؤسسات الإعلامية في لبنان، ترتكز إلى تقنية الواقع المُعزز Augmented Reality من خلال تطبيق LAFAR. وبذلك بات بإمكان متصفحي المجلة، الانتقال من الواقع الحقيقي إلى واقع افتراضي تفاعلي عبر صور ومقاطع فيديو وأجسام ثلاثية الأبعاد، من خلال مسح رمز صغير.

كل ما يجب فعله هو استخدام كاميرا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمسح رمز الاستجابة السريعة Scan QR Code أو مسح أيقونة AR الموجودة على الصور في المجلة، لتُعرض أمامنا البيانات والمعلومات الرقمية التفاعلية، التي تختلف باختلاف الأيقونة:

- أيقونة ألبوم الصور: تمكّننا من تصفّح ألبوم للصور.

- أيقونة الشريط المصوّر: تسمح باستعراض فيديو.

- أيقونة الصوت: يتمّ من خلالها الاستماع إلى تسجيل صوتي.

- أيقونة الأبعاد الثلاثية 3D: تعرض الصور بأبعادها الثلاثية.

- أيقونة QR Code: تنقلنا عبر رابط إلكتروني Link URL إلى الموضوع المنشور على موقع الجيش على الإنترنت لقراءته و (أو) الاستماع إلى ملخص عنه.

يعزّز هذا التطبيق عملية التفاعل مع المعلومات والمواضيع المنشورة في المجلة، فيقدّم للقراء والمستخدمين تجربةً غنية وفريدة من نوعها، ويتيح لهم الاطلاع على المحتوى بأسلوبٍ مبتكر ومشوق.

مجسّم طوافة ثلاثي الأبعاد يحمل المستخدم إلى داخلها... فيديو من مناورة ينفّذها الجيش في أعالي الجرود... أو ألبوم صور معرض أو حدث معيّن... كل ما لم يتسنّ للقارئ مشاهدته أو حضوره في مكان الحدث، بات اليوم بمتناوله، بشكلٍ ممتع وبمسحة رمز.

يمكن تحميل تطبيق LAFAR من خلال متجرَي App Store & Google Play والتمتّع بتجربةٍ مميّزة، لأول مرة في تاريخ الصحافة المكتوبة في لبنان.