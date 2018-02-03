«الصراعات والحروب الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط»

إعداد: جان دارك أبي ياغي

للعميد الركن المتقاعد ميشال نسيب أبي غانم

صدر حديثًا للعميد الركن المتقاعد ميشال نسيب أبي غانم كتاب بعنوان «الصراعات والحروب الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط» (1917 - 2017).

مهّد للكتاب المونسنيور كميل مبارك الذي شدّد على أنّ مَنْ يريد أن يكتب التاريخ عليه أن يلتزم عددًا من المبادئ التي من دونها تسقط الموضوعية ويصبح التاريخ أقرب إلى الرواية، مضيفًا أنّ كتاب العميد أبي غانم هو كتاب تاريخ وليس قاموسًا تاريخيًا... وهو يبقى زوّادة للباحث وطريقًا يقوده إلى حبّ التعمّق والاستزادة في البحث عن الحقيقة.

نشير إلى أنّ للكاتب عدّة مؤلفات ودراسات في العلوم العسكرية والتاريخ العسكري.