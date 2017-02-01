«بولياتلون الأرز» العاشر

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أجانب «وقعوا في حب لبنان»

ونصب تذكاري لشهداء الجيش على قمة السوداء

الافتتاح

أقيم حفل إطلاق النشاط في Marina del sol - أنفه في حضور كلّ من قائد المركز العالي للرياضة العسكرية بالوكالة العميد جورج الهدّ ممثلًا قائد الجيش، ورئيس اللجنة العسكرية المنسقة المقدم بول صليبا والضباط أعضائها، ومؤسس الـ«بولياتلون» السويسري السيد رينيه بونيون، إلى رئيسة جمعية «بوليليبان» مايا بو نصار وأعضاء الجمعية وفاعليات بلدية، وعدد كبير من الرياضيين والرياضيات وأصدقاء الجمعية.

استهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ومن ثمّ رحّبت الآنسة بو نصار بالحضور وتقدّمت بجزيل الشكر إلى قيادة الجيش لرعايتها السنوية لهذا النشاط. بعدها كانت كلمة بالفرنسية للسيد بونيون عبّر فيها عن حبّه للبنان جيشًا وشعبًا، وعن شغفه بأرض هذا الوطن وحرصه على المساهمة في المحافظة على جمال جباله وبحره وساحله...

«بولياتلون» من أنفه إلى الأرز فالقرنة السوداء

بعد «Pasta Party» خزّنوا خلالها قدرًا كافيًا من الطاقة، انطلق المشاركون في الـ«بولياتلون» بالزوارق من ميناء جبيل في نشاط rafting لمسافة 3 كلم، تبعه السباحة لمسافة 2 كلم.

من البحر إلى أعالي الجبال، ركب المشاركون درّاجاتهم الهوائية قاصدين أرز بشرّي، الذي يبعد مسافة 78 كلم عن نقطة انطلاقهم.

وصل المشاركون جميعهم إلى الأرز من دون تسجيل أي حادث يذكر، وكان فريق الجيش (من المركز العالي للرياضة العسكرية، وفوج المغاوير وفوج مغاوير البحر) في طليعة الواصلين. رُكنت الدراجات في الأرز، وسار المشاركون على الأقدام مسافة 12 كلم وصولًا إلى القرنة السوداء.

هناك، على أعلى قمّة في لبنان والشرق الأدنى، تمّ تتويج الشراكة بين المؤسسة العسكرية و«بوليليبان» في ذكراها العاشرة بتحيّة إلى الشهداء جسّدها نصب تذكاريّ لأبطال الجيش. وقد جرى تدشين النصب في حضور ممثل العماد قائد الجيش العقيد جوني أبو جودة الذي نوّه بجهود الجمعية وبالنشاط الرائع الذي بات تقليدًا سنويًا، شاكرًا مبادرتها التي تعبّر عن التقدير للجيش اللبناني وأبطاله. كما أكّد تمسّك الجيش بالرياضة على أنواعها، والتي شكّلت على الدوام وجهًا من وجوه حضارة هذا الوطن، وتميّز أبنائه بقيم الحريّة والانفتاح والإبداع في مختلف الحقول والميادين.

طريق اللزاب

انتهى النشاط الأوّل في غابة الأرز حيث بدأ نشاط الــ«بوليليبان»، طريق اللزاب الذي قطع خلاله المشاركون على الدراجات الهوائية مسافة 300 كلم تخلّلها المرور بأكثر من 50 قرية وبلدة محاطة بشجر اللزاب: من برقة إلى الهرمل والعاصي والضنيّة والقموعة، ورجوعًا نحو بيت ملّات وقمامين ووادي جهنّم وعاصون وإهدن وقنات وحردين ودوما وعنّايا وترتج ويحشوش والغينة ودلبتا... استمتع المشاركون بالمناظر الجبلية والريفية الخلّابة وتفاعلوا مع أهالي المناطق التي مرّوا فيها، حيث نظّمت بالتعاون مع البلديّات والجمعيّات المحليّة نشاطات عديدة.

سار المشاركون على طريق اللزاب أربعة أيّام، أمّا المسار الذي سلكوه فكان على النحو الآتي:

- اليوم الأول: من أرز بشرّي إلى نهر العاصي مرورًا بعيون أرغش، مراح سمعان، القدام، نبحا، جبولة، المعلقة، راس العاصي وعين الزرقة.

- اليوم الثاني: من نهر العاصي إلى سهل القموعة مرورًا بالهرمل، مراح نواس، الضنية، سهلة القنديل، جورة التنورة، مرج الطويل، والحريك.

- اليوم الثالث: من سهل القموعة إلى القبيات مرورًا بجورة الشعير، طلّة الكزبرة، حرف شيت، كفرتون، قنيا، عندقت، شيخلار، منجز ومارتمورة.

- اليوم الرابع: من القبيات إلى القليعات مرورًا بالبرج، بينو، دير جنين، شربيلا، حوش، مسعوديه، سماكيه، والعريضة.

إلى اللقاء...

?على أمل اللقاء مجدّدًا في العام المقبل، كانت المحطّة الأخيرة في نادي الضباط – جونيه، في حضور العميد الركن الطيار جوزيف ابراهيم ممثلاً قائد الجيش. هنّأ العميد الركن ابراهيم الجمعية على تنظيم هذا النشاط، ونوّه بالجهود التي بذلت لإنجاحه من قبل الأصدقاء الأجانب والمواطنين اللبنانيين على حدّ سواء، كما قدّم هدايا تذكارية للمشاركين.

كذلك، قدّم أعضاء الجمعية الدروع التذكارية لممثل قائد الجيش ولرئيس اللجنة المنسّقة وأعضائها، لينتقل بعدها الجميع إلى حفل كوكتيل.