«جنوبيات» نزار ضاهر

إعداد: تريز منصور

كرّم الفنان التشكيلي العالمي والأستاذ الجامعي الدكتور نزار ضاهر جنوب لبنان من خلال معرضه «جنوبيات»، الذي ضمّ 28 لوحة زيتية عُرضت في غاليري LA MIA CASA - فردان.

تحاكي الريشة في لوحات ضاهر، مشهدية جنوب لبنان ونضال أهله المتعدّد الوجوه، بدءًا بزراعة التبغ، وصولًا إلى المقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي وحماية الأرض، كرمزٍ لهوية الشعوب وضميرها، وللبقاء والصمود والاستمرارية...

تقنيًا، اعتمد ضاهر طريقة حديثة في خلط الألوان الصارخة أحيانًا والهادئة أحيانًا أخرى، والمنتقاة وفق حالات مختلفة: عذابات أهل الجنوب (مجزرة قانا، التهجير والنزوح)، صمودهم المتعدّد البصمات، فرحهم، وحياتهم...

يحضّر اليوم ضاهر لعدة معارض عالمية بعد أن زيّنت لوحاته جدرانيات متحفَي «الأرميتاج» و»الشرق» في روسيا و»المتحف الوطني الصيني للفنون» في بيكين، إضافة إلى «متحف الفن الحديث» في الكويت و»متحف وزارة الثقافة التونسية» في تونس وغيرها من المتاحف العالمية...