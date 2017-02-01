«داناي... مطرُ الحُب» للشاعر هنري زغيب

إعداد: جان جارك أبي ياغي

صدر عن «دار سائر المشرق» و«منشورات درغام» كتاب جديد للشاعر هنري زغيب بعنوان «داناي... مطرُ الحُب»، وهو «ابتهالاتٌ عاشقةٌ شعرًا ونثرًا».

وجاء في تقديم الناشر: «قبض هنري زغيب على ناصيَة اللغة، واسترقَّ مفرداتها في قالب شعريّ صالَحَ فيه الشعر الحديث مع رسالته التاريخية في الغواية، وطوَّعه في محراب عالمه المسحور، مطلقًا له العنان في مطاردة الحبّ، والإمساك به، واستيهام سعادة العشق المطلق حيث يحقق الشاعر حُلمًا دهريًا: أن يعيش بقلب فتًى، وعقل كهل، وجسد رجل لا يهرم أبدًا».

أما بالنسبة الى الشاعر، فالكتاب هو «حبي الوحيد، الحامل شعري ونثري في حالات هذا الحب الحقيقي الوحيد. قبله كان شعري غزلًا افتراضيًا في حالات «حب» افتراضي. يشهد هذا الكتاب على حب عاصف كنت أنتظره منذ فجر حياتي، وها هو حلّ في خريف عمري ليذيقني ربيعًا رائعًا لم أعرفه في ربيعي، فأذوق جنّته منذ يومه الأول حتى يومي الأخير».