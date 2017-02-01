«ليالي الأوبرا» في عيد الأبساد

إعداد: جان دارك أبي ياغي

برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وبمناسبة عيدها الـ57، أقامت «جمعية تشجيع حماية المواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان» (أبساد) حفلاً موسيقيًا بعنوان «ليالي الأوبرا» وذلك في المتحف الوطني الذي يحتضن إرثنا الثقافي وهويتنا الوطنية، وفي حضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والفاعليات السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة الجمعية السيدة ريا الداعوق كلمة رحّبت فيها بالحضور واستبشرت خيرًا في تلبية مطالب الجمعية المتكرّرة لوضع وتطبيق القوانين التي من شأنها الحفاظ على تراثنا المادي والمعنوي والفكري، انطلاقًا من إعادة افتتاح ورشة وطنية لهذه الغاية، في ظل دعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.

كما أعلنت السيدة داعوق أن ورشةَ ترميم الحمّام الجديد في طرابلس القديمة - الذي سبق للأبساد أن رمّمته واستخدمته مركزًا لها في الستينيات – بدأت اليوم على يدي المهندسة - العضو في الأبساد السيدة ياسمين معكرون، وبمؤازرة ودعم من السيدة ندى طه ميقاتي راعية هذا المشروع.

في الختام، شكرت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال السيدة ليلى الصلح حمادة، على الهبة الكريمة التي تقدمت بها، لإعادة ترميم وتأهيل «مركز الأبساد الثقافي» في دير القمر.

ثم تحدّث راعي الاحتفال الوزير غطاس خوري، فشكر الأبساد على دعوتها، وأثنى على عملها، مؤكّدًا أن الحفاظ على التراث والعمل على إنشاء قوانين لحمايته هو من أولويات وزارة الثقافة.

أحيت الفقرة الموسيقية في الحفل فرقة فنية شابة مؤلفة من: التينور إيليا فرنسيس، السوبرانو كورين متني، والميزو سوبرانو إليان سعادة، والباريتون تيدي نصر.

في الختام أقيم حفل كوكتيل وقطع قالب حلوى بالمناسبة.