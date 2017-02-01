«مبدعون من لبنان» للأديب جورج شبلي

صدر حديثًا للدكتور جورج شبلي كتاب بعنوان «مبدعون من لبنان»، وهو مجموعة من المقالات النقدية تتناول أربعًا وثمانين شخصية لبنانية كان لها موقع مرموق في عالم الإبداع الثقافي، أدبًا وفكرًا وفنًا. والكتاب ليس دراسة مفصّلة عن حياة كلّ شخصية وآثارها، بقدر ما هو تسليط الضوء على الابتكار لدى كل منها.

عن كتابه، يقول المؤلّف: «لقد اعتنيت في هذا الكتاب، بدراسة فائض الموهبة لدى لبنانيين استطاعوا أن يُعطّروا الأدب العربيّ والفنّ المشرقيّ بنفحة لبنانية، فانتقلت إلى أكثر الأقطار أسرار الإبداع في بلاد الأرز».

يقسم الكتاب إلى قسمين: «أدباء مبدعون من لبنان»، و«فنانون مبدعون من لبنان». ويعلّل هذا التقسيم إلى أن وثبات الإبداع في الأدب والفكر، هي غيرها في التمثيل والرسم والموسيقى... غير أن القاسم المشترك بين قسمَي الكتاب هو الجمال.