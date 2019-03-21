«ورقة بيروت» خريطة طريق لتجديد التزام لبنان المعايير الدولية

إعداد: جان دارك أبي ياغي

نظّم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة «مهارات»، ندوة حول التزامات لبنان المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار تجديد التزام المعايير الدولية المرتبطة بالحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة.

أُقيمت الندوة في فندق «لانكاستر بلازا» – الروشة، وشارك فيها برلمانيون وأكاديميون وإعلاميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وركّزت المداخلات على تحديد الفجوات في القوانين المحلية اللبنانية التي لا تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة.

تحدّثت في الافتتاح الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رويدا الحاج، فعرضت «الإطار الدولي لحقوق الإنسان الذي ينظّم الحق في حرية الرأي والتعبير وتفاعل لبنان مع آليات حقوق الإنسان».

من ناحيته، تناول رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، «الإطار اللبناني وعلى وجه الخصوص رؤية البرلمان في ما يتعلّق بقانون الصحافة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية». وتوقّع سنّ هذا القانون في العام 2019.

وناقش النائب السابق غسان مخيبر «الإصلاحات التشريعية اللازمة للتمكن من بيئة متطورة للإعلام»، بينما أثار وزير الإعلام السابق ملحم رياشي «التحديات التي تواجه الوزارة علــى المستويين القانونــي والمؤسســاتي».

من جانبها، تناولت رئيسة جمعية «مهارات» ومؤسستها رولا ميخائيل، «المخاوف الرئيسة من جهة منظمات المجتمع المدني في ما يتعلق بحرية الصحافة».

بدورها، تناولت رئيسة قسم الأخبار في تلفزيون الجديد السيدة مريم البسّام، «دور وإشراك وسائل الإعلام والصحافيين في تعزيز الحق في حرية الصحافة».

اختُتمت المناقشة بإصدار «ورقة بيروت» التي تضمنت توصيات شكّلت خريطة طريق لتجديد التزام لبنان المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحريات العامة.