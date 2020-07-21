آلية توزيع مبلغ المئة مليار ليرة لبنانية على أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء إنفجار مرفأ بيروت

الجمعة, 23 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

يقوم الجيش بتوزيع مبلغ المئة مليار ليرة لبنانية على أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء إنفجار مرفأ بيروت وفق آلية تعتمد الأتي:

• الاستناد إلى تصنيف الوحدات السكنية المتضررة الذي أنجز خلال مرحلة مسح الأضرار.

• تشمل آلية التوزيع الوحدات السكنية المصنّفة ضمن فئات العادية والمتوسطة، وتلك الأكثر قرباً من موقع الانفجار، لتمكين المتضررين من إنجاز وإصلاح ما هو مُلح في منازلهم المتضررة (نوافذ، باب مدخل، ...) قبل حلول فصل الشتاء.

• سوف يستفيد أصحاب 10274 وحدة سكنية من أصل 62087 أي ما نسبته 16.5% من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة التي تم مسحها. (وفقاً لجدول إحتساب التعويض المرفق ربطاً)

• تتولى قيادة الجيش تبليغ المواطنين عبر اتصالات هاتفية بمواعيد تسلّم مساعداتهم على أن يوقّع كل مستفيد تعهداً باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله.

• على كلّ مستفيد أن يبرز صورة عن الهوية أو أي مستند ثبوتي رسمي ( إخراج قيد، جواز سفر، ... ) أثناء عملية تسلّم المبلغ.

• تنطلق عملية التوزيع اعتباراً من نهار الإثنين الواقع في 26 /10 /2020 على أن يتم الإعلان عن منطقة التوزيع قبل يوم واحد عبر تعاميم تنشر في موقع الجيش الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له وتطبيق LAF News، وعبر وسائل الإعلام.