أبناء العسكريين الشهداء في ضيافة مدرسة التزلّج

إعداد: ليال صقر الفحل

استقبلت مدرسة التزلّج في الأرز أبناء العسكريين الشهداء لمدّة ثلاثة أيّام، في إطار مخيّم نظّمته مؤسسة المقدّم الشهيد صبحي العاقوري.

شارك في المخيّم حوالى 60 ولدًا راوحت أعمارهم بين 14 و18 عامًا، أمّا من تجاوز عمرهم الـ18 فباتوا من المنشطين في المؤسسة يهتمون بأبنائها ويعاونون القيمين عليها على الاعتناء بأمانات أودعها أبطال شهداء بين أيديهم.

وككلّ مرّة، حرص قائد المدرسة العميد الركن محمد الفوّال على تأمين الراحة وكلّ المستلزمات الضرورية للأولاد خلال مدّة إقامتهم. بدوره سعى رئيس نادي ضباط المنطقة العميد الركن نخلة عبود إلى تأمين الوجبات الغذائية طوال فترة المخيّم، ورافق النقيب طانيوس جرجس المشاركين في جميع النشاطات التي قاموا بها وأشرف على حسن التنفيذ.

تضمّن البرنامج زيارة إلى متحف جبران خليل جبران في بشري، الذي يعتبر واحدًا من المتاحف القليلة في العالم الموجودة في الجبال والمحفورة في الصخر.

هناك، شاهد الأولاد لوحات جبران ورسوماته ومخطوطات بخط يده. كما كانت لهم جولة في أرجاء المتحف المؤلّف من 16 غرفة ذات سقوف منخفضة ومساحات ضيّقة تؤدي في نهايتها إلى المغارة التي شاء الأديب أن تكون مثواه الأخير.

لم يتسنَّ للمشاركين فرصة التدرّب على التزلّج كما يحصل عادةً، وذلك لعدم كثافة الثلوج، لكنّ الأمر لم يمنعهم من الاستمتاع بأنواع أخرى من النشاطات، ومنها ركوب الـATV، والسهرات الليلية الممتعة، وحلقات الرقص والدبكة وتمارين السير الليلية.

في ختام المخيّم، قدّمت رئيسة المؤسسة ليا العاقوري، دروعًا تذكارية لكلّ من ساهم في إنجاح هذا النشاط امتنانًا لجهودهم لتحقيق الأفضل للمشاركين.