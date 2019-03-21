أتعرف إلى عالمي

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إعداد: ريما سليم ضوميط

لماذا تصدّرت العنزة أوّل عرض عسكري للجيش؟

نُظّم العرض الأوّل الرسمي للجيش اللبناني في العام ١٩٤٦ بمشاركة فوج القنّاصة الأوّل بقيادة الضابط جوزف حرب الذي تمّ تعيينه في مرجعيون. عند وصوله، شاهد جنود الفوج ينفخون بأبواقهم وشاهد أمامهم عنزةً هي عبارة عن هديّةٍ له من الفلّاحين، فاقترح وضعها في مقدّمة الفوج خلال العرض العسكري، وهكذا كان. وقد شاركت العنزة في التدريبات قبيل العرض لتتأهل في أوّل عرض عسكري في ١٩٤٦، حيث تقدّمت الحفل وسط تصفيق الرسميين والحشود الشعبيّة.

اعتُبر وجود العنزة في العرض رمزًا للحقول والزّرع وخيرات التربة، وكذلك السّير في البراري والأودية وتسلّق الجبال.

في ما بعد، حاول الفوج الثاني للقنّاصة تقليد الفوج الأوّل عبر تمرين خروفٍ للعرض، لكنّه رفض التجاوب، ففشلت المحاولة.



هل تعلم؟

أنّه في تقليد الاحتفال العسكري للجيش اللبناني، يصل علم الجيش وتُقام مراسم تكريمه، ثمّ يصل تباعًا رئيس الأركان، قائد الجيش، وزير الدفاع الوطني الذي يستقبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ومن ثمّ يصل رئيس الجمهورية إيذانًا ببدء مراسم الإحتفال؟

أصدقاء جندي الغد