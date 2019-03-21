أتعرف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضوميط

روضة الدانمارك... عالمٌ جميلٌ نريد التشبّه به



روضة الغابات في الدنمارك هي روضةٌ للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ممّن تراوح أعمارهم بين الثلاثة أعوام والستة.

الروضة، كما يدلّ اسمها، تقع في الغابة، والهدف منها تشجيع الأطفال على اللّعب والاستكشاف والتعلّم في الغابات أو البيئة الطبيعية. أمّا المعلّمون الذين يشرفون عليهم فيعتمدون أسلوب المساعدة وليس القيادة، كي يتيحوا للأطفال تنمية شخصيتهم والتعبير عن ذاتهم بشكلٍ أفضل.

من بين النشاطات التي يقوم بها أطفال الروضة مراقبة النباتات والحشرات في الطبيعة والتعرّف إلى طرق تأقلمها مع بيئتها. كذلك، يقومون بنشاطات جسدية تسهم في رفع ثقتهم بأنفسهم وتعلّمهم مبادىء الحيطة والحذر. فأطفال الروضة يتسلّقون الأشجار العالية بشجاعةٍ فائقة. ويشرح المسؤولون عنهم سرّ شجاعتهم بالقول: عندما تمنح الأطفال الثقة، فسوف تفاجأ بما يمكنهم إنجازه!

في الغابة، يكتسب الأطفال أيضًا المهارات المختلفة. فهم يتعلّمون استخدام الأدوات الحادّة كالسكين في صنع أدوات خشبية مفيدة.

أطفال الروضة في الدنمارك يذهبون إلى الغابة في مختلف الظروف المناخية، لا توقفهم الأمطار ولا تحدّ من اندفاعهم العواصف، فهم أطفال سعداء وأقوياء، يستطيعون التأقلم مع مختلف الظروف والصمود أمام مختلف تحديات الحياة.