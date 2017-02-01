أتعرّف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضومط

أميليا إيرهارت، المرأة التي عبرت المحيط

كانت الطيّارة الأميركية أميليا إيرهارت أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي وحدها، وقد حقّقت عدّة أرقامٍ قياسيّة قبل أن تختفي في ظروفٍ غامضة، في أثناء رحلة طيرانٍ لها حول العالم.

ولدت أميليا في ولاية كنساس في الولايات المتّحدة الأميركيّة، العام 1897. في طفولتها، لم تكن أميليا تحب ارتداء الفساتين والّلعب بألعاب الفتيات، وإنّما كانت ترتدي البنطال وتخرج للّعب مع الصبيان في كرة القدم وجمع الحشرات!

في العام 1920، باشرت دروس الطيران، ثم اشترت طائرتها الخاصّة التي أطلقت عليها لقب «الكنار» بسبب لونها الأصفر.

في العام 1932، تمكّنت المرأة الطموحة من عبور المحيط الأطلسي بطائرتها منفردة، وقد حطّمت الأرقام القياسيّة في السرعة. منذ ذلك الحين، لمع إسم إميليا في جميع أنحاء العالم.

في العام 1937، وفي أثناء رحلةٍ لها حول العالم، اختفت طائرة أميليا فوق المحيط الهادىء في ظروفٍ غامضة، بعد إكمالها ثلثي الرحلة، ولا تزال تفاصيل رحلتها لغزًا يحيّر العالم.

هل تعلم

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