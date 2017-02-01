أتعرّف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضوميط

السلحفاة الخضراء

السلحفاة الخضراء هي أكبر أنواع السلاحف البحريّة. يراوح وزن البالغة منها ما بين الـ136 والـ 181 كيلوغرامًا، ويمكن أن يصل إلى 200 كيلوغرام.

تعيش السلحفاة الخضراء في جميع أنحاء المناطق المدارية و شبه المدارية وتنتشر في البحار في معظم أنحاء العالم، وبشكل خاص في كوستاريكا وأستراليا. وهي تقضي معظم حياتها تحت الماء، حيث يمكنها البقاء لمدة خمس ساعات قبل الصعود إلى السطح وتنشّق الهواء. تغادر السلاحف الخضراء المياه أيضًا من أجل وضع بيضها على الشاطئ، وتقوم ببناء أعشاشها في المكان نفسه الذي ولدت فيه. وهي تستخدم زعانفها لحفر عشٍّ تضع فيه حوالى 115 بيضة، ثم تغطّيه بالرمل وتعود إلى البحر. بعد حوالى الشهرين، يستخدم صغار السلحفاة أسنانهم لكسر البيض والخروج منه.

تعتمد السلحفاة الخضراء في غذائها على النباتات والأعشاب البحرية. ويعتقد العلماء أن هذه الأطعمة الخضراء هي التي تعطي اللون الأخضر للدهون الموجودة تحت قوقعتها.

تواجه السلاحف البحريّة الخضراء تهديدات وأخطارًا كثيرة. فهي معرّضة للإصابة بمراوح القوارب، وللوقوع في شباك الصيد، إضافة إلى أخطار التلوّث، وتعرّض صغارها لخطر الاصطياد من قبل الطيور وسرطان البحر في أثناء انتقالها من أعشاشها إلى البحر.

هل تعلم

- أنّ المعكرونة لا تُزرع؛ وإنما يتم إنتاجها وصناعتها من حبوب القمح؛ مثل أنواع أخرى كالشعيريّة، والبرغل، وأنّ أشهر الدول إنتاجًا للمعكرونة هي إيطاليا؟