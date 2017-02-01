أتعرّف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضوميط

أيّ نوعٍ من أسماك القرش يشبهك؟

إختر صديقي القارىء، من العبارات الآتية، تلك التي تحمل وصفًا يلائم شخصيتك، لترى أيّ نوعٍ من أسماك القرش يشبهك.

1- أحبّ الّلعب في جوٍّ من الصخب والضجيج:

أنت تشبه القرش ذا الأطراف السوداء،(Blacktip shark) فهو يهوى القفز والاستدارة عدّة مرّاتٍ في الهواء، قبل الهبوط بقوّةٍ في الماء محدثًا ضجيجًا وصخبًا عارمين.

2- أنا شديد الملاحظة:

تعرّف إلى شبيهك، القرش ذي الرأس- المطرقة (Hammerhead shark). يتمتّع هذا النوع من أسماك القرش بعينين واسعتين جدًّا تمكّنانهمن الرؤية على نطاقٍ واسع، ما يساعده على إيجاد فريسته بسهولة.

3- قد يخاف الأولاد من ضخامة جثّتي، لكنّ رفاقي يعلمون أنني هادىء وطيّب القلب:

أنت تشبه القرش- الحوت (whale shark)، أكبر سمكة في العالم. هذا القرش يتجاوز حجمه الأربعين قدمًا، لكنّه في العادة هادىء ولطيف.

4- أتمتّع بالنشاط والحيويّة:

التقِ شبيهك القرش الأبيض الكبير(White Shark).هذه السمكة التي تتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية، بإمكانها أن تسبح مسافة 25 ميلًا في الساعة.