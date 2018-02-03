أتعرّف إلى عالمي

إعداد: ريما سليم ضوميط

هل تدفن النعامة رأسها في الرمل؟

النعامة هي أطول الطيور إذ يمكن أن يصل طولها إلى حوالى ثلاثة أمتار، وهي أيضًا أثقلها وزنًا لذلك لا تستطيع أن تطير، ولكنّها تركض بسرعةٍ عاليةٍ جدًا قد تصل إلى السبعين كيلومترًا في الساعة.

تتميّز النعامة بساقين طويلتين وقويّتين جدًّا تستخدمهما لرفس الحيوانات المعادية. للنعامة أيضًا عنقٌ طويلٌ وبصرٌ حادٌ يساعدانها على رؤية الحيوانات المفترسة عبر مسافةٍ بعيدة.

عندما تشعر النعامة باقتراب الخطر، تخفض جسمها إلى أدنى مستوى وتمدّ رقبتها إلى موازاة الأرض بهدف الاختباء. وإذ تمتزج ألوان ريشها بالتربة الرمليّة التي تعيش فيها، يبدو للناظر عن بعد وكأنّها تدفن رأسها في الرمل، وهو أمر غير صحيح.

تتغذى النعامة على الأزهار والنباتات، كما تأكل الجراد والذباب في بعض الأحيان، غير أنها لا تملك أسنانًا، لذا فهي تبتلع الحصى كي تساعدها على الهضم.

هل تعلم

أن نهر النيل هو أطول أنهار العالم، وهو يمرّ في كل من مصر، إثيوبيا، إرتريا، السودان، أوغندا، تنزانيا، كينيا، رواندا، بوروندي، وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، ويصبّ في البحر الأبيض المتوسّط.