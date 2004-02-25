أخبار اقتصادية

إعداد: تيريز منصور

بيروت: المرتبة 147 في "جودة الحياة"

صنّف الاستقصاء السنوي جودة أساليب الحياة الذي أجرته المؤسسة الإستشارية العالمية (Mercer Human Resource Consulting) ، مدينة بيروت في المرتبة 147 بين نحو 215 مدينة، متقدمة بذلك عن الترتيب الذي أحرزته السنة الماضية بنحو ثمانية مراكز. وأشار التقرير الأسبوعي "Saradar Investment House" الى أن بيروت حلّت هذه السنة في المرتبة 12 بين 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابل المرتبة 14 عام 2003. وتقيّم الدراسة المدن المشمولة وفق 39 معياراً موزعاً الى 10 فئات تتناول العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية، فضلاً عن البيئة، والإسكان، ووسائل الترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل وغيرها من الخدمات العامة. واعتمدت مدينة نيويورك مرجعاً للدراسة بمجموع 100 نقطة. أما بيروت فقد نالت 61 نقطة أي بزيادة تقدّر نسبتها بنحو 2.5 في المئة عن عام 2003 (59.5 نقطة).

سلامة: عدم تشغيل السيولة سينقلب الى عبء

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان السماح للمصارف شراء أوراق مالية مصدّرة من جهات رسمية أو خاصة، والسماح لها وللمؤسسات المالية بالتسليف خارج لبنان، من شأنه تشجيع حركة رؤوس الأموال مع تحديد المخاطر المحتملة، والإفساح في المجال أمام السيولة المتوافرة والمرتفعة في إيجاد فرص تشغيل لها، وإلا انقلب الفائض عبئاً على القطاعين المصرفي والمالي. وأبدى حاكم مصرف لبنان إرتياحه، وفقاً لجمعية المصارف، الى الأوضاع الإقتصادية والمالية، مشيراً الى أن معدلات الفائدة مستقرة حالياً وستشهد المزيد من التراجع أو أقله لا مجال لأي ارتفاع في أسعارها في المدى المنظور. ولفت الى أن مصرف لبنان لم يتدخل في اكتتابات سندات الخزينة في الآونة الأخيرة، مما يدلّ على استمرار الطلب عليها بالأسعار المعروضة.

افتتاح الملتقى السعودي ­ اللبناني الثاني

أكد رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري أن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت خير مؤازر للبنان في فترات الصعاب والمحن التي مرّ بها كما في مراحل استعادة عافيته وازدهاره وتطوّره، وأوضح أن الملتقى الإقتصادي السعودي ­ اللبناني يكتسب أهميته في كونه يرتكز بشكل أساسي على مبادرة الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في كل من لبنان والمملكة. ورأى أن من واجبنا اليوم كحكومات عربية أن نؤمن الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل مبادرات القطاع الخاص في مختلف البلدان العربية من خلال المضي قدماً في عمليات التحرير والإصلاح الإقتصادي. كلام الرئيس الحريري جاء خلال افتتاح أعمال الملتقى اللبناني السعودي الذي نظمته مجموعة الإقتصاد والأعمال، بالاشتراك مع غرفة الرياض واتحاد الغرف اللبنانية في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض، بمشاركة عدد كبير من الهيئات الإقتصادية السعودية واللبنانية. وتناولت كلمات الملتقى أهمية العلاقات الإقتصادية السعودية ­ اللبنانية التي تشمل القطاعات المصرفية والإستثمارية والتجارية والصناعية...

ملتقى العراق الإقتصادي في بيروت

استضافت بيروت ملتقى العراق الاقتصادي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري. نظمت الملتقى مجموعة الإقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف لبنان والبنك المركزي العراقي، واتحاد الغرف اللبنانية، واتحاد المصارف العربية ومؤسسة التمويل الدولية. وقد شكل الملتقى خطوة مهمة في التعاون الإقتصادي العراقي ­ العربي، وركّز على مواضيع أبرزها: المستقبل الإقتصادي للعراق، ومتطلبات إعادة الإعمار، وإعـادة بناء قطاعـات الكهربـاء والإتصالات والنفط والصناعة والزراعـة والسياحـة والمصارف، وفرص الإستثمار والخصخصة. ولقد استقطـب الملتـقى نحو ألف مشارك من 20 دولة عربية وأجنبية بينهم 300 من العراق أبرزهـم أعضاء مجلس الحكـم الإنتقالي و6وزراء ومحافظ البنـك المركـزي وممثلـو المصارف والمؤسسات المالية ورجال الأعمال، إضافة الى مشاركة وزراء عرب من سوريا والأردن، ومسؤولـين في البنـك الدولي ومؤسسـة التمويل الدولية. وترافق عقد الملتقى مع تنظيم المعرض اللبناني للأسواق العراقية الذي تنظمه شركة التسويق الصناعي اللبناني في صالة اكسبو بيروت.

نقود معدنية جديدة من فئة100ليرة

وضع مصرف لبنان الشهر الماضي في التداول نقوداً معدنية جديدة من فئة 100 ليرة مؤرخة 2003، وتتميز عن النقود المعدنية المتداولة من الفئة عينها بمعدن النيكل الصلب واللون الأبيض.

بيان اتحاد المصارف العربية حول انتهاك إسرائيل حرمة مصارف في الضفة الغربية

على أثر مهاجمة إسرائيل لمصارف في الضفة الغربية، صدر عن اتحاد المصارف العربية بيان جاء فيه: في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 25/2/2004 قامت قوات من جيش الإحتلال الإسرائيلي بعملية اقتحام لفرعي البنك العربي وفرع بنك القاهرة عمان والإدارات الإقليمية لكلا البنكين في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، وقامت القوة المهاجمة تحت تهديد السلاح بالإستيلاء على مبالغ كبيرة تزيد عن ثمانية ملايين دولار أميركي من حسابات لبعض المودعين بحجة أنها حسابات تذهب لتمويل عمليات فدائية. إن اتحاد الصارف العربية يرى أن هذا التصرف ليس فقط دعوة الى تغليب الفوضى والإخلال الجسيم بالقواعد الواجبة في احترام المهنة المصرفية، بل انه يخالف نصوص الإتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخصوصاً إتفاقية باريس التي تنص صراحة على أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالترخيص والإشراف على متابعة أعمال المصارف ضمن الأراضي التي تخضع للسيادة الفلسطينية، فضلاً عن أن ذلك يمثل عدم إلتزام بالمبادئ التي تحمي نظم المدفوعات بالدول وتهدر المصالح المالية للمودعين داخل الدولة أو خارجها. واننا وبمنطق هادئ نؤكد على أن الأسلوب الذي اتبع هو مجرد هجوم على مصارف والإستيلاء على أموال المودعين من دون مراعاة مصدر هذه الأموال أو الغرض الذي ستستخدم فيه، ولا يحقق سوى إهدار القواعد الدولية المستقرة في العمل المصرفي، التي وضعت لتحمي المتعاملين مع المصارف داخل الدولة أو خارجها على السواء. إن الإتحاد يخشى ومن منطلق مهني بحت أن يكون ذلك التصرف منعطفاً جديداً، يدخل الجميع وبدون تمييز، في دوامة من الفوضى مع قطاع لا يقبل إلا الإنتظام في ضوء ما يؤكده التاريخ القديم والحديث من أن الضرر في مصارف دولة ما لا يقتصر أثره على حدود الدولة التي بها المصارف، وإنما يمتد أثره حتماً الى الدول الأخرى من خلال المعاملات المتبادلة بين المصارف والأفراد في الداخل والخارج، وهو الضرر الذي قد يصيب المصارف حتى في داخل إسرائيل ذاتها حيث يتعذر عملياً وضع حدود لآثاره. ويناشد الإتحاد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، اتخاذ ما يلزم لعدم تكرار ما حدث، بل ونطالب البنك المركزي الإسرائيلي من منطلق مهني أيضاً، بالإصرار والعمل على احترام ما للمصارف من قدسية مفترضة في زمن السلم والحرب، وأن تكون هذه المؤسسات بمنأى عن أية تصرفات تخالف الشرعية الدولية والشرعية القانونية. خاصة وأن القواعد الدولية المنظمة لتعامل المصارف مع الغير في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تسري على جميع المصارف في جميع الدول. وقد اشتملت على الوسائل التي يمكن أن تتبع في حال عدم الإلتزام من أية مصارف في أي دولة.

الفاو: خسائر جسيمة حصيلة جنون البقر وانفلونزا الطيور

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن نحو ثلث صادرات العالم من اللحوم تتعرض للضرر بسبب الأمراض الحيوانية الأخيرة (جنون البقر وإنفلونزا الطيور) .وأوضحت أن الخسائر التجارية قد تصيب 12 بلداً، وقدرت حجمها بنحو 10 مليارات دولار في مقابل 33 ملياراً، وهو حجم تجارة العالم من اللحوم والحيوانات الحية باستثناء التجارة التي تقوم بين دول الإتحاد الأوروبي في حال استمر الحظر طوال السنة الجارية. وقد تشمل التقديرات أيضاً تكاليف الإجراءات العامة لمكافحة الأمراض والخسائر التي يتكبدها المنتجون والمستهلكون جراء عدم استقرار الأسواق، وتذبذب الأسعار والتكاليف العامة التي يتحملها قطاع الصناعة. ورجّحت الفاو أن يكون التأثير على صغار منتجي الدواجن في آسيا كبيراً بعد نفق أكثر من 100 مليون طائر في خلال الشهرين الماضيين، منها 36 مليوناً في تايلاند وحدها حيث يشكل هذا العدد نحو 25 في المئة من الطيور فيها. وكانت الولايات المتحدة وكندا قد أعلنتا الى جانب 9 بلدان آسيوية عن امتداد مرض انفلونزا الطيور إليها، حيث يقدر حجم صادراتها بنحو 4 ملايين طن أي ما يوازي نحو 50 في المئة من صادرات العالم. أما في مجال جنون البقر، فقد حظر استيراد لحومها من الولايات المتحدة وكندا المقدر حجم صادراتها بنحو 601 ملايين طن تصل قيمتها الى نحو 4 مليارات دولار. وتساهم هذه المشكلة في زيادة الطلب على لحوم الخنازير وارتفاع استيراد اللحوم والدواجن من المصدّرين غير التقليديين كالفيليبين وماليزيا والبرازيل.

افتتاح مركز المنتوجات السورية

افتتح وزير الصناعة الياس سكاف مركز المنتوجات السورية في منطقة الشياح، في حضور مدير الإنتاج المركزي في وزارة الصناعة السورية ابراهيم حداد ممثلاً وزير الصناعة السوري. ويعتبر افتتاح هذا المركز خطوة إيجابية وعملية في سبيل تطبيق الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، إذ باتت إزالة المعوقات أمام التبادل الثنائي من الأولويات. كما يهدف الى خفض الأسعار عبر توفير تكلفة الوساطة التي يسددها المستهلك من الإنتاج السوري، إضافة الى تسويق المنتوجات السورية في لبنان ومنه الى الأسواق الخارجية.

إطلاق موقع لـ"الإسكان" على الإنترنت

أطلقت المؤسسة العامة للإسكان موقعها على شبكة الإنترنت ودليل مشروع الإقراض السكني، الذي نفذته المؤسسة مع شركة إستشارة الغد بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إطار برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره "أمدسيت" لبنان وبرعاية وزير الشؤون الإجتماعية. وتجدر الإشارة الى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض سكنية بلغ 15913طلباً ووافقت المؤسسة على 11500 طلب منها، وعقدت 10700 إتفاقية قرض مع طالبيه حتى 31/12/2004 وهي بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية.