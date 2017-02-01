أسلحة أميركيّة متوسطة للجيش

إعداد: نينا عقل خليل

في حضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن جان فرح ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأميركية في لبنان السيّدة Elizabeth Richard على رأس وفد مرافق، إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين، تسلّم الجيش اللبناني من السلطات الأميركية كميّة كبيرة من الأسلحة المتوسطة، وذلك في احتفال أُقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما.

وقد ألقت السفيرة Richard كلمة في المناسبة، ونوّهت بالدور الوطني الذي يؤديه الجيش اللبناني، وأكّدت أنّ الدعم المستمرّ الذي تقدّمه سلطات بلادها له، نابع من الشراكة الثابتة بين البلدين الصديقين، ويهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للجيش لمواصلة مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان.

من جهته، تلا العميد الركن فرح كتاب شكرٍ باسم العماد قائد الجيش موجّه إلى السلطات الأميركية وسلّمه للسفيرة ريتشارد. وقد أشار فيه إلى الأثر الكبير للمساعدات الأميركية في دعم مهمّات الجيش، لا سيّما تلك المتعلّقة بمواجهة الإرهاب، كما قدّم للسفيرة Richard درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان على ما تبذله مع أعضاء السفارة من جهود مميّزة لتطوير علاقات التعاون القائم بين جيشي البلدين.