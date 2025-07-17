أقامت مديرية التعاون العسكري المدني (CIMIC) في الجيش، بالتعاون مع منظمة مالطا- لبنان، يومًا طبيًّا مجانيًّا للمواطنين في مدرسة الشهيد سعيد مواسي المتوسطة الرسمية- عيترون، تضمّن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية