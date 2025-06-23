أقامت مديرية التعاون العسكري - المدني CIMIC في الجيش بالتنسيق مع قطاع جنوب الليطاني وبالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، احتفالًا في ثانوية مرجعيون الرسمية بمناسبة افتتاح مشروع تركيب نظام طاقة شمسية لمصلحة المدرسة المذكورة