أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان- الريحانية حفل تخريج وتوزيع شهادات لضباط دورة قائد كتيبة الثالثة والستّين بحضور قائد الكلية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط