أكسا للتأمين أطلقت برنامجاً للتقاعد والإدخار

إعداد: تيريز منصور

أطـلقت "أكسا" الشرق الأوسـط برنامج "فيفا" الجديد للتقاعد والإدخار، خلال حفل غداء أقامه رئيس مجلس إدارتها روجيه نسناس في "بيال" بحضور وزير الإقتصاد والتجارة مروان حمادة، والمدير العام للوزارة فادي مكي، وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة "أكسا" جان ريمون آبا، ومدير قسم تعزيز الأعمال وتطويرها في الشركة أندريا روسي، ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، وجوزف قصيفي ممثلاً نقيب المحررين ملحم كرم، وحشد من الشخصيات في مجال التأمين والإعلام.

بداية أكد نسناس (رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي) نجاح مجموعة "أكسا" في تطوير المبادرة الفردية الى مبادرة مؤسساتية تعتمد أرقى الكفاءات والتقنيات، وانفتاحها على الشراكة العالمية معتبراً أن نجاحها هو نجاح للبنان ولرسالة الشراكة التي تنتهجها في قطاع الضمان".

وتحدث عن قرار الشركة الاستراتيجي في إدخال برامج "فيفا"الى السوق اللبناني، معلناً أنه "جاء نتيجة تعرّف "أكسا" الى حاجات مجموعة من المستهلكين تبحث عن خيارات أوسع في مجال الخطط المبنية على الاستثمار، حيث يشهد مجتمعنا تصاعداً مستمراً في طلب الأفراد والشركات على برامج تقاعد مستقلة ذات خيارات استثمار شاملة.

أما آبا فقال إن المجموعة مقتنعة بالنمو الأكيد لمجال التأمين على الحياة في لبنان تحديداً، ومنطقتي الشرق الأوسط والخليج عموماً. وأمل أن تشجع الحكومة اللبنانية تطوّر التأمين على الحياة، عبر أحكام تشريعية وضريبية تحث المواطنين على الإدخار من أجل مشاريعهم وتعليم أولادهم وتقاعدهم.

وقال الوزير حمادة في كلمته "إن أمام لبنان آفاقاً وطاقات كبيرة جداً لكي يصبح هذا القطاع قطاعاً أساسياً في الناتج القومي، وهو لا يحتل حالياً إلا 2.54 في المئة". وأعلن أنه قدم الى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود نسخة عن مشروع القانون الجديد لشركات التأمين، متوقعاً "فتح ورشة الصياغة النهائية مع المسؤولين، لقانون عصري يتماشى أيضاً مع الخصوصية والمتطلبات اللبنانية".

يشـارالى أن برنـامج VIVA يسمح للمستفيدين منه بضمان سلامتهم المالية وسلامة المقربين منهم وللتخطيط لمشاريع على المدى الطويل، بالإضافة الى حرية الإختيار بين صناديق الإستثمار المبنية على دخل ثابت أو على أسهم خاصة.