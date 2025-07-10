أُقيم حفل بمناسبة إتمام تنفيذ مشروع إنارة بالطاقة الشمسية لطريق حوش سنيد- مدخل مدينة بعلبك، ضمن برنامج التعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش، بحضور وفد من السفارة الهولندية في لبنان وممثلين عن منظمة DCAF