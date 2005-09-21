إبلاع مدعوين للإلتحاق في المدرسة الحربية وفي معسكر خدمة العلم الأول

إعداد: نينا عقل خليل

تفيد مديرية التعبئة أنّها باشرت إبلاغ المدعوّين لخدمة العلم بصفة ضابط مجنّد، للإلتحاق بالمدرسة الحربية إعتباراً من 6/10/2005، كما دعت المجنّدين بصفة رتيب مجند ومجند فرد للالتحاق بمعسكر خدمة العلم الأول اعتباراً من21/9/2005.

بمناسبة عيد الاستقلال ­ 2005، تدعو قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، للاشتراك في مسابقة أجمل قصيدة أو قصة حول المناسبة. سيتم توزيع جوائز تشجيعية لأفضل ثلاث قصائد وثلاث قصص.

ترسل النصوص الى العنوان التالي: وزارة الدفاع الوطني ­ قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه )رقم الهاتف 01/424066 بين الساعة الثامنة والساعة 13.00 خلال أيام العمل، وذلك حتى تاريخ 1/11/2005 حداً أقصى.