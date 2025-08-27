إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتوقيف 3 أشخاص

الأربعاء, 27 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة في منطقة رأس بعلبك.

كما دهمت دوريات من المديرية تؤازر كلًّا منها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في مناطق بر الياس وحارة الفيكاني - زحلة والزاهرية – طرابلس، وأوقفت 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.