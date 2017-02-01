إجراءات أمنية مواكبة لجلسة مجلس النواب

الأحد, 26 كانون الثاني 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020 يومي 27 و28 / 1 /2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والإستقرار مع تأكيد إحترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.