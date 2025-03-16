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إجراء تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
الأحد, 16 آذار 2025
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 17 / 3 / 2025 ولغاية 16 / 4 / 2025 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأسمسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة، مبنى البحصاص وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.