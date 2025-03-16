إجراء تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

الأحد, 16 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 17 / 3 / 2025 ولغاية 16 / 4 / 2025 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأسمسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة، مبنى البحصاص وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.