إجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش – حامات ومنطقة الكنيسة – كفرقوق

الأحد, 05 تشرين الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- بتاريخ 6/ 10/ 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 12.00، في حقل مزرعة حنوش – حامات.

- اعتبارًا من تاريخ 6/ 10/ 2025 ولغاية 9/ 10/ 2025 من الساعة 6.00 حتى الإنتهاء في منطقة الكنيسة – كفرقوق.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.