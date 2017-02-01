إحالة الفلسطيني محمود علي ورد على القضاء المختص

الجمعة, 08 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص الفلسطيني محمود علي ورد الملقب بـ "أبو عائشة" و"أبو جورج"، الذي أوقف بعد عمليات رصد ومتابعة أثناء محاولته الانتقال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، حيث اعترف بعمله كمرافق للمطلوب الفار فضل شاكر، وبانتمائه لاحقاً إلى مجموعة بلال بدر التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركته إلى جانبه بمختلف جولات القتال داخل المخيم المذكور وضد وحدات الجيش اللبناني المنتشرة حوله، كما يوجد بحقه بلاغ خلاصة حكم صادر عن المحكمة العسكرية بجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية. وقد قام المدعو ورد بالإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وإطلاق النار مرات عدّة في الهواء وباتجاه أشخاص خلال إشكالات متفرقة، وتعاطي المخدرات.