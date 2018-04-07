إحالة المدعو علي أحمد ناصر الدين إلى المراجع المختصة

الأربعاء, 11 نيسان 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات بتاريخه في محلة القصر – الهرمل المدعو علي أحمد ناصر الدين، المطلوب بجريمتي قتل إحداهما بحق زوجته، وإقدامه على الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وسرقة سيارات، بالإضافة إلى قيامه مؤخراً بخطف السوري عمر محمد كرمي الذي تم تحريره من قبل المديرية المذكورة، وقد ضبطت بحوزة المدعو ناصر الدين كمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.