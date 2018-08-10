إحالة المدعو ماجد عبد الكريم حميد إلى القضاء المختص

الأربعاء, 29 آب 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص المدعو ماجد عبد الكريم حميد لارتباطه بالتنظيمات الإرهابيّة والمشاركة إلى جانبها بالاعتداء على دورية للجيش اللبناني في بلدة عرسال بتاريخ 1 / 2 / 2013، ما أدى إلى استشهاد ضابط ورتيب، والمشاركة بالاعتداء على وحدات من الجيش اللبناني في البلدة المذكورة خلال شهر آب من العام 2014، إضافة إلى وجود عدّة مذكرات توقيف صادرة بحقّه عن قاضي التحقيق العسكري بجرم الانتماء لمنظمة إرهابيّة.