إحالة خلية إرهابية على القضاء

الثلاثاء, 03 كانون الثاني 2017

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص خلية إرهابية جرى توقيفها في مدينة طرابلس، مؤلفة من أحد عشر شخصاً ومرتبطة بالقيادي في جبهة النصرة الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي، حيث خطّطت هذه الخلية بأمر من الأخير لإرسال سيارات مفخّخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضبّاط حاليّين ومتقاعدين في الجيش اللبناني.

وبناءً لاعترافات أفراد الخلية المذكورة، تمّت مداهمة عدّة أماكن في مدينة طرابلس، وتمّ ضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدّس مزوّد بجهاز كاتم للصوت.