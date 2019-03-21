إحالة خمسة سوريين على القضاء المختص لانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية

الخميس, 11 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، خمسة سوريين لانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال ولمشاركتهم إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش خلال العام 2014، ولعملهم أمنيّاً ولوجستياً لصالحها ولانضمامهم إلى خلية أمنية تابعة لإحدى التنظيمات الإرهابية بهدف مراقبة مواطنين مقربين من الأجهزة الأمنية لاستدارجهم، حيث عملت الخلية على خطفهم وتصفية عدد منهم خلال الأعوام 2014 – 2015 – 2016.