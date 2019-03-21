إحالة موقوفين إلى القضاء والإبقاء على آخرين للتوسع في التحقيقات

الأحد, 01 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق حول توقيفات حصلت في مدينة طرابلس بتاريخ 26 / 11 /2019 على خلفية قيام أشخاص بإلقاء رمانة يدوية على عسكريين، والتعرض للأملاك العامة والخاصة، فقد أحيل معظم الموقوفين إلى القضاء المختص، وتم الإبقاء على تسعة منهم بينهم سوريان وإفريقي اعترفوا بالمشاركة في عمليات الشغب والتعرض للعسكريين عبر رميهم بالحجارة، وتحطيم أجهزة الصرّاف الآلي لعدد من المصارف.

وقد تبيّن وجود خلاصات أحكام صادرة بحق عدد منهم.