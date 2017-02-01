إحالة موقوفين سوريين على الجهات المختصة وإخلاء سبيل آخرين

الثلاثاء, 11 تموز 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة وبناءً على إشارة القضاء المختص، أحالت مديرية المخابرات بتاريخه على هذا القضاء، دفعة جديدة من الأشخاص الذين تمّ توقيفهم خلال دهم قوى الجيش بعض مخيمات النازحين السوريين في عرسال، ليصبح العدد: 30 موقوفاً لتورطهم في الأعمال الإرهابية، و178 موقوفاً سُلّموا الى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم داخل الاراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 27 آخرين لعدم ثبوت ارتكابهم جرائم أو مخالفات.